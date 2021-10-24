Минздрав РД выражает соболезнования родственникам погибших

Министерство здравоохранения Дагестана и лично министр здравоохранения РД Татьяна Беляева выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии на федеральной автодороге в соседней Калмыкии. Катастрофа в одночасье унесла жизни людей — терпения и сил близким, мы скорбим вместе с вами! Минздрав Дагестана поможет в оказании медицинской помощи пострадавшим в аварии для их скорейшего выздоровления. Страшное ДТП произошло сегодня на федеральной автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь на территории Калмыкии. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Махачкала — Санкт-Петербург», столкнулся с «Камазом». К сожалению, шесть человек, в том числе один ребенок, погибли. Медицинская помощь понадобилась 8 людям. Они были доставлены в больницу Элисты и Яшкульскую ЦРБ, нескольким помощь оказана амбулаторно. В настоящее время один из пострадавших находится в больнице Элисты, его состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Минздравом республики в Элисту направлена бригада специалистов Дагестанского центра медицины катастроф для его эвакуации и последующего специализированного лечения в стационаре Махачкалы. Еще одна пострадавшая – женщина – находится в Яшкульской ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, она в реанимации на ИВЛ, на данный момент транспортировке не подлежит. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. При улучшении состояния здоровья специалистами Дагестанского центра медицины катастроф совместно с Минздравом Калмыкии будет решаться вопрос о ее эвакуации бортом санитарной авиации в Махачкалу».

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники