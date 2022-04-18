Минздрав РД возобновил приём специалистов по программе «Земский доктор/фельдшер»

Начать работать в сельской местности или малых городах Дагестана (до 50 000 жителей — Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни) по программе «Земский доктор» можно и в 2022 году. Ежедневно с 14 до 17 часов в отделе кадров республиканского Минздрава принимают документы тех, кто хочет принять участие в программе.

Возрастного ценза нет, главное иметь на руках документы, подтверждающие квалификацию специалиста: диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации.

С актуальным списком вакансий по программе «Земский доктор» можно ознакомиться на сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» — подраздел «Земский доктор», выбрать для себя будущее место работы и сразу же заключить договор на трудоустройство.

Напомним, что участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики (их перечень определен Законом №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Республике Дагестан», утвержденный Народным Собранием РД и вступивший в силу в мае 2006г.). При этом специалист должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы).

Можно ли участвовать в программе неоднократно? – Нет, программа предусматривает только однократное участие.

Можно ли принять участие в программе, сменив место работы и переехав в другой населенный пункт, где есть вакансия? – Да, если ранее специалист не принимал участие в данной программе.

Можно ли рассчитывать на дополнительные меры поддержки? – Да, многие районы оказывают меры социальной поддержки, предоставляя земельные участки под строительство жилья, места в детских садах и т.д.

Где можно ознакомиться с перечнем вакансий по программе? – На сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» — «Земский доктор». Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, участковые терапевты и педиатры, рентгенологи и др.

Программа в республике реализуется с 2012 года, за это время она позволила трудоустроить более 1500 врачей. На 2022 год определено 171 место для врачей и 13 – для фельдшеров.