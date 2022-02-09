Минздрав разрешил третью фазу исследований «КовиВака» с участием детей

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей, следует из данных реестра разрешений.

«Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей», — говорится в документе.

В исследовании примут участие 1050 добровольцев. Завершить его планируется в конце 2022 года, отмечается в реестре.

«КовиВак» — российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2. Сейчас идет третья фаза клинических испытаний на людях, она должна закончиться 30 декабря 2022 года.

Самой эффективной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

Источник: РИА Новости