Здравоохранение

Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

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Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 

Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». Он содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей. 

 В частности те, кто сделал прививку, ревакацинировался или переболел менее полугода назад при бессмиптомном течении COVID-19 не нуждаются в лечении, но могут получить больничный и должны оставаться на самоизоляции. Также им стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру. 

Эти положения не касаются пациентов из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), а также тех, у кого есть симптомы. Для них действуют другие рекомендации: 

  • оставайтесь дома, по возможности изолировавшись от других членов семьи в отдельной комнате; 
  • оформите больничный; 
  • проветривайте помещение; 
  • соблюдайте питьевой режим; 
  • измеряйте температуру не реже трех раз в сутки; 
  • по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов); 
  • используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики. 

Если состояние ухудшается, появляется одышка или температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше двух дней, нужно проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую. 

 Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую. 

Заразившихся детей нельзя вести в школу или детский сад, родители должны вызвать врача и не заниматься самолечением. Если состояние станет хуже, также следует позвонить в скорую. 

Помимо этого, Минздрав настоятельно рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей. 

 Штамм коронавируса «омикрон» спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, растет число бессимптомников. 

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Показатель коллективного иммунитета достиг 64,4%.

Источник: РИА Новости 

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