Минздрав подготовил памятку для лечения бессимптомного и легкого COVID-19

Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения COVID-19, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Документ называется «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции». Он содержит рекомендации для взрослых и отдельно для детей.

В частности те, кто сделал прививку, ревакацинировался или переболел менее полугода назад при бессмиптомном течении COVID-19 не нуждаются в лечении, но могут получить больничный и должны оставаться на самоизоляции. Также им стоит хотя бы раз в сутки проверять температуру.

Эти положения не касаются пациентов из группы риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или избыточным весом), а также тех, у кого есть симптомы. Для них действуют другие рекомендации:

оставайтесь дома, по возможности изолировавшись от других членов семьи в отдельной комнате;

оформите больничный;

проветривайте помещение;

соблюдайте питьевой режим;

измеряйте температуру не реже трех раз в сутки;

по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели — не ниже 95-96 процентов);

используйте симптоматическое лечение, но не принимайте самостоятельно антибиотики.

Если состояние ухудшается, появляется одышка или температура поднимается выше 38 градусов и держится дольше двух дней, нужно проконсультироваться со специалистом по номеру 122 или вызвать скорую.

Непривитые и не переболевшие при первых симптомах ОРВИ или с положительным мазком на SARS-CoV-2 должны оставаться дома, позвонив в службу 122. При ухудшении самочувствия следует вызвать скорую.

Заразившихся детей нельзя вести в школу или детский сад, родители должны вызвать врача и не заниматься самолечением. Если состояние станет хуже, также следует позвонить в скорую.

Помимо этого, Минздрав настоятельно рекомендует продолжать соблюдать ранее рекомендованные меры предосторожности: носить маски, держать социальную дистанцию, мыть и обрабатывать руки антисептиком, избегать мест массового скопления людей.

Штамм коронавируса «омикрон» спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции, при этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, растет число бессимптомников.

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Показатель коллективного иммунитета достиг 64,4%.

Источник: РИА Новости