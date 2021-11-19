Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России выпустил обновленную версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минздрав России выпустил обновленную версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», — говорится в сообщении.

В нее внесены изменения по обеспечению безопасности оксигенотерапии (кислородной терапии), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, требования к его качеству. Также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов, добавили в министерстве.

«Раздел по специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины «Спутник Лайт» для повторной вакцинации», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в обновленной версии временных рекомендаций изменен режим дозирования барицитиниба для пациентов с легким течением заболевания, которым медицинская помощь оказывается в стационарных условиях. Внесены уточнения в раздел по диагностике инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с COVID-19.

Новая версия методических рекомендаций направлена в регионы для использования в практической работе, добавили в Минздраве.

Источник: https://ria.ru/20211118/koronavirus-1759625621.html