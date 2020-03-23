Минздрав дал рекомендации возвращающимся в Дагестан в связи с пандемией COVID-19

Минздрав республики рекомендует на две недели остаться дома, если вы только что вернулись из поездки. Изоляция необходима даже при отрицательном результате экспресс-теста. Контакты с близкими тоже надо сократить.

По приезду нужно не откладывая звонить на горячую линию Роспотребнадзора (8722) 69-19-52) и Минздрава республики (8(8722) 67-15-99). Рекомендуется также позвонить в участковую поликлинику. Врачи в течение 14 дней будут спрашивать по телефону о вашем самочувствии.

Работающие граждане могут самостоятельно открыть больничный лист через сайт госуслуг https://www.gosuslugi.ru.