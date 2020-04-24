Минздрав Дагестана закупил новые аппараты ИВЛ на выгодных условиях

Региональный Минздрав приобрел аппараты ИВЛ с максимально коротким сроком поставки. По причине пандемии коронавируса обнаружилась острая нехватка аппаратов, выпуск и доставка которых занимает 6 месяцев и более. Ведомство не устроили такие сроки, так как необходимо в срочном порядке помочь большому количеству больных.

Минздрав заключил три соглашения на конкурсной основе на закупку тридцати восьми аппаратов ИВЛ немецкого производства с поставщиком, предложившим наиболее приемлемые условия.

Ведомство предварительно запросило информацию из единой информационной системы РФ в сфере закупок. Цена, определенная данным поставщиком, оказалась наиболее выгодной и по срокам, и по цене. Его конкуренты могли поставить аппараты не раньше, чем через шесть месяцев.

В ведомстве отметили, что были желающие перекупить у них аппараты и по более высокой цене.

Восемь аппаратов уже размещены в центре инфекционных болезней. Оставшаяся часть поступит в медучреждения в скором времени.