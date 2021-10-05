Минздрав Дагестана сообщает хорошие новости о коронавирусе

Специалисты говорят о стабилизации ситуации, вирусологи прогнозируют значительное ослабление вируса.

В интервью радиопрограмме «ЦУР. На неделе» первый заместитель министра здравоохранения республики Джавгарат Исаева рассказала о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

«В Дагестане удалось добиться стабилизации ситуации. Общее количество поступающих в сутки в инфекционные стационары уменьшилось и составляет около 150 человек. Но, к сожалению, летальность сохраняется — за сутки умерло 9 человек», — сообщила Исаева.

Замминистра сообщила, что Минздрав еженедельный мониторинг показывает, что лекарств в больницах достаточно.

«Вирус в процессе эволюции сильно меняет свои свойства, поэтому наиболее актуальным метолом профилактики остаётся вакцинация», — заявила первый замминистра здравоохранения Дагестана», — заявила Исаева.

По словам заместителя министра, самой надежной защитой от заражения по-прежнему остаётся вакцинации. В республики прививки получили лишь 28 % населения. Этого мало для выработки коллективного иммунитета.