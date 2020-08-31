Минздрав Дагестана построит новые медучреждения в Хивском районе

Здание участковой больницы в Хивском районе, селе Ляхля, а также четырех ФАПов находятся в ветхом состоянии. Эти объекты необходимы для оказания помощи жителям отдаленных сел района. Комиссия во главе с руководителем регионального Минздрава Джамалудином Гаджиибрагимовым изучила состояние здравоохранения в муниципалитете. Их сопровождал глава района Ярмет Ярметов.

Министр изучил состояние материально-технической базы и пообщался с пациентами. О работе учреждения Гаджиибрагимову доложил Агамагомед Нурмагомедов, главврач Хивской ЦРБ.

Во время визита рассказали о необходимости проведения капремонта участковой больницы в Ляхля и в четырех ФАПах. Министр поручил главврачу районной больницы совместно с Минздравом разработать проектно-сметную документацию для строительства новой поликлиники и капремонта УБ в с. Ляхла.

Он также отметил, что медучреждение требует более полного оснащения современным медицинским оборудованием и озвучил руководителю больницы необходимость подать заявку на ее закупку.