Минздрав Дагестана передал 28 единиц санитарного автотранспорта медорганизациям муниципалитетов республики

В медицинские организации городов и районов республики поступили около тридцати машин. Данные транспортные средства были отправлены Минздравом РД в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В общей сложности в этом 2022 году были закуплены более девяносто единиц санитарного автотранспорта, что позволяет сделать первичное звено здравоохранения более мобильным, оперативным и комфортным. Об этом в рамках торжественной церемонии вручения ключей от автомобилей главврачам районных больниц сказала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. В церемонии принял участие и Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьер Дагестана Мурад Казиев и другие ответственные лица.