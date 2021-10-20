Вакцинация, Здравоохранение

Минздрав Дагестана обеспокоен развитием эпидемиологической ситуации

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Серьёзную обеспокоенность выразил Минздрав РД из-за увеличения материнской смертности от коронавируса. Если в первые вспышки коронавирусной инфекции дети и беременные легко переносили заболевание, то в текущую волну наблюдается резкое увеличение тяжёлых форм у данных категорий граждан.

Минздрав призывает не игнорировать профилактику от заражения вирусом в виде вакцинации. Обращается внимание и на то, что вакцинация прошла клинические испытания и показала безопасность для материи и ребёнка. Вакцинация показана для беременных на сроке от 22 недель.

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