Минздрав Дагестана обеспокоен развитием эпидемиологической ситуации

Серьёзную обеспокоенность выразил Минздрав РД из-за увеличения материнской смертности от коронавируса. Если в первые вспышки коронавирусной инфекции дети и беременные легко переносили заболевание, то в текущую волну наблюдается резкое увеличение тяжёлых форм у данных категорий граждан.

Минздрав призывает не игнорировать профилактику от заражения вирусом в виде вакцинации. Обращается внимание и на то, что вакцинация прошла клинические испытания и показала безопасность для материи и ребёнка. Вакцинация показана для беременных на сроке от 22 недель.