Минтуризма Дагестана запускает конкурс на поддержку проектов по развитию туризма в муниципалитетах

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан запускает конкурс проектов на осуществление поддержки местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципалитетах Дагестана.

Субсидии предоставляются на:

— строительство объектов, направленных на улучшение туристической привлекательности муниципальных образований;

— ремонт и реконструкцию объектов, направленных на улучшение туристической привлекательности муниципалитетов;

— благоустройство объектов туристского показа и прилегающей территории.

Участниками конкурсного отбора могут стать муниципальные, внутригородские районы, городские округа, сельские и городские поселения Республики Дагестан, органы местного самоуправления.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 февраля до 1 мая 2023 года.

Подробная информация размещена на сайте.

По всем вопросам обращаться по номеру (8722) 55-44-26 (Абдулаева Зайнаб).