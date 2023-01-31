Минтуризма Дагестана запускает конкурс на поддержку проектов по развитию туризма в муниципалитетах

Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан запускает конкурс проектов на осуществление поддержки местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципалитетах Дагестана.
Субсидии предоставляются на:
— строительство объектов, направленных на улучшение туристической привлекательности муниципальных образований;
— ремонт и реконструкцию объектов, направленных на улучшение туристической привлекательности муниципалитетов;
— благоустройство объектов туристского показа и прилегающей территории.
Участниками конкурсного отбора могут стать муниципальные, внутригородские районы, городские округа, сельские и городские поселения Республики Дагестан, органы местного самоуправления.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 февраля до 1 мая 2023 года.
Подробная информация размещена на сайте.
По всем вопросам обращаться по номеру (8722) 55-44-26 (Абдулаева Зайнаб).