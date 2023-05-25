Минтуризма Дагестана сообщает

В связи с несчастным случаем, произошедшим в ауле Гамсутль Гунибского района, где девушка получила травмы после падения с обрыва, Минтуризма республики сообщает, что пострадавшая эвакуирована бригадой центра медицины катастроф в город Махачкалу для госпитализации в РКБ.

Уважаемые жители и гости нашей республики!

Туризм сопряжен с преодолением многочисленных опасностей, связанных с рельефом местности и погодными условиями.

Мы хотим напомнить, что при осмотре достопримечательностей необходимо сохранять осторожность и бдительность при попытках сделать фотографии вблизи потенциально опасных природных объектов. В погоне за красивыми фотографиями не забывайте о собственной безопасности, ведь даже незначительное приближение к обрывам может стать причиной несчастного случая.

Кроме того, Минтуризм республики призывает туристические организации, туроператоров, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туризма, а также самостоятельных туристов и туристические группы до начала похода информировать сотрудников МЧС о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступным местам, водным, горным и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни.