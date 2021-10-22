Минтуризм Дагестана разработал изменения в республиканский закон о туристической деятельности

В рамках подготовки к туристическому сезону 2022 года, Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан разработало законопроект о внесении изменений в закон о туристической деятельности. Изменения в нормативно-правовом акте должны законодательно закрепить полномочия ведомства по аттестации экскурсоводов и контроля их деятельности. Кроме того, в документ будут включены уточнения положения в части обеспечения безопасности туристов, а также касательно прав органов местного самоуправления в создании подходящих условий для развития туристической отрасли. О подготовке изменений в соответствующую нормативно-правовую базу детально рассказал врио главы Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов на совещании в Правительстве РД, которое состоялось под руководством Абдулпатаха Амирханова.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники