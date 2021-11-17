Минцифры вручат 300 миллионов победителям грантового конкурса

В рамках реализации дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии» российские компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций могут получить государственный грант до 300 млн рублей на создание и внедрение коммуникационных досуговых и игровых сервисов, аудио- и видеосервисов. Бюджетное финансирование стоимости проекта — до 50%.

Дорожная карта разработана ПАО «Ростелеком» с участием АНО «Диалог». Господдержка позволит реализовать проекты в течение ближайших 2,5 лет. Конкурс обеспечит разработку и внедрение IT-технологий, цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов.

«В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Дагестан реализуются региональный проект «Цифровые технологии». В соответствии с разработанным медиапланом в средствах массовой информации Республики Дагестан проводится освещение действующих конкурсных отборов на получение государственной поддержки», — рассказал первый заместитель министра цифрового развития Дагестана Рамазан Абдуллаев.

Также, он отметил, что на регулярной основе до ИТ-компаний Республики Дагестан доводится информация о проведении конкурсов на получение грантовой поддержки Минцифры России.

По его словам, заявки от ИТ-компаний направляются непосредственно организаторам конкурсных отборов. Информация об участии ИТ-компаний Республики Дагестан на октябрь месяц представлена в презентации Д.Н. Чернышенко

По каким направлениям можно получить грантовую поддержку?

Основные направления грантовой поддержки: платформы видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.

При этом отмечается, что к проектам имеется несколько требований, основные из которых:

— срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. Подробные требования перечислены на сайте РФРИТ.

Победители получат денежные вознаграждения на реализацию своих проектов. Так, например, грант на цифровую трансформацию компаний — от 120 до 300 млн рублей, а грант на разработку отечественных IT-решений — от 20 до 300 млн руб.

Подать заявку для участия в грантовом проекте можно до 2023 года. Для подачи заявки необходима регистрация в личном кабинете на сайте РФРИТ или подтвержденная учетная запись юридического лица на Госуслугах.

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