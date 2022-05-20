Минцифры России запускает образовательный проект для детских лагерей «День цифры»

Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» запускает образовательный проект в сфере информационных технологий для детских лагерей «День цифры». Об этом сообщает информационный центр Правительства Москвы. Как отмечают организаторы, проект направлен на раннюю профориентацию детей в летнее время и дает возможность познакомиться с популярными ИТ-профессиями и актуальными информационными технологиями в игровой форме во время летнего отдыха в детском лагере. Программа этой игры занимает один лагерный день: сначала ребята совместно с вожатыми пройдут квест, затем на основе полученных практических знаний построят «цифровой лагерь будущего», а после — поучаствуют в интеллектуальном квизе. Каждый этап адаптирован под три возрастные категории (7-11, 12-15, 16-17 лет). «Безопасность в интернете — один из самых важных вопросов, с которым сегодня сталкиваются как взрослые, так и дети. Согласно недавним исследованиям, уже у 93% учеников в начальной школе есть смартфон, обойтись без него не могут 80% детей», — отметила директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Источник: Мирмол