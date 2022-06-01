Минцифры России объявляет о запуске просветительского проекта «Цифровой ликбез»

Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий запускают просветительский проект «Цифровой ликбез», направленный на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности в сети Интернет (далее – проект).

Проект сформирован в связи с необходимостью в преддверии летних каникул проинформировать школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в сети Интернет, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества.

Проект является приложением «Урока цифры» (https://урокцифры.рф) — всероссийского образовательного проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников, организатором которого является Минцифры России совместно с Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика» и крупнейшими интернет-компаниями.

Материалы проекта представлены на информационном ресурсе https://digital-likbez.datalesson.ru и верифицированы Минпросвещения России. Видеоконтент планируется обновлять по рекомендациям пользователей через форму обратной связи.