Минцифры России объявляет о проведении мероприятия по теме «Видеотехнологии» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»

Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий проводит мероприятие по теме «Видеотехнологии» (далее — Урок) в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» (далее — Проект).

Урок адресован учащимся 1 — 11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. Цель Урока «Видеотехнологии» — привлечь внимание детей к сфере современных видеотехнологий и связанных с ними профессий, предоставить им возможность узнать, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео.

Мероприятие реализуется в рамках «Урока цифры» (https://урокцифры.рф ) — всероссийского образовательного проекта, направленного на раннюю профориентацию школьников, организатором которого является Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», а также компанией VK в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Присоединиться к проекту: урокцифры.рф/videotech.

Пресс-релиз:

Российские школьники познакомятся с основными этапами создания технологического стартапа на «Уроке цифры» по видеотехнологиям.

С 21 ноября по 18 декабря в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по

видеотехнологиям. Стратегический партнёр и разработчик его содержания — компания VK. Мероприятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России.

«Министерство просвещения Российской Федерации находится в авангарде вопроса ранней профориентации школьников, мы считаем, что работа по данной тематике должна быть выстроена совместно со школой, педагогическим и родительским сообществом, а также с крупнейшими предприятиями. Таким образом, всероссийский образовательный проект «Урок цифры», знакомящий школьников с новыми востребованными профессиями в ИТ в игровой интерактивной форме, является дополнительным эффективным инструментом в этом вопросе. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что ранняя профориентации школьников — залог успешного будущего страны», — комментирует директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«Профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта «Код будущего» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8 -11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования. Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект «Урок цифры», который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России. Эффективная реализация проекта в регионах и высокая личная вовлеченность РЦТ на местах обеспечивает качественное вовлечение подрастающего поколения в мир высоких технологий. Надеемся, что новый «Урок цифры» от VК также откроет для ребят мир новых актуальных цифровых профессий», — отмечает Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«VK уделяет много внимания профориентации школьников и реализует масштабные проекты, чтобы знакомить ребят с актуальными и востребованными направлениями из мира IT. В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто они сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране — они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте «Урок цифры», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

«Урок цифры» — важный и интересный проект, нацеленный на школьников, которые совсем скоро могут стать частью нашего большого IT-сообщества. Очень здорово, что совместно с партнерами мы имеем возможность рассказать об интересных IT-профессиях в интерактивном видео- и игровом формате. Ведь именно интерактив, нестандартность, креативность являются неотъемлемыми составляющими работы в IT. Уверен, «Урок цифры» вовлечет не один десяток, а может, и сотен школьников в профессию, связанную с IT, откроет им новые горизонты и бесконечные возможности. Хочу также поблагодарить наших партнеров из VK за вовлеченность в создание этого Урока, а также Министерство просвещения Российской Федерации за оказанную поддержку», — отмечает Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

29 ноября также стартует Всероссийская олимпиада «Безопасный интернет», организованная Учи.ру при поддержке VK и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ранее VK запустила масштабный профориентационный проект День IT-знаний по теме видеотехнологий, в котором приняли участие свыше 6,7 тысяч школ из 3,5 тысячи населенных пунктов. Записи эфиров доступны для просмотра в любое время ВКонтакте, в Одноклассниках и на странице акции.