Общество

Минцифры дало пресс-конференцию о работе портала Госуслуг в Дагестане

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Все больше жителей Дагестана приобщаются к пользованию порталом госуслуг. Однако, как считает врио первого заместителя министра цифрового развития Республики Дагестан Рамазан Абдуллаев, в сравнении с регионами-передовиками дагестанцы еще не привыкли получать те или иные услуги без необходимости личного посещения госучреждений.

Спикеры пресс-конференции отметили, что пандемия коронавируса и перевод граждан на дистанционные форматы работы и обучения повлекли за собой колоссальный поток обращений за теми или иными госуслугами.

Признано, что несмотря на некоторые сбои сервис госуслуг доказал свою эффективность.

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