Минтрудом Дагестана с начала нынешнего года в рамках проекта «Социальный контракт» заключено около 3000 тысяч контрактов

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 12 мая 2021 года № 103 «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта на территории Республики Дагестан» Министерство труда и социального развития Республики Дагестан реализует программу для малоимущих семей, одиноко проживающих граждан и иных категорий, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Республике Дагестан для соответствующих социально-демографических групп населения.

В рамках проекта «Социальный контракт» осуществляются мероприятия по оказанию гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации государственной социальной помощи по направлениям: «поиск работы», «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «развитие личного подсобного хозяйства», «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации».

С января 2023 года заключено 2 906 социальных контрактов, в том числе 280 контрактов по направлению «поиск работы», 999 – по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, 801 контракт – по направлению «развитие личного подсобного хозяйства», 826 – «иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации».