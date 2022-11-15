Минтруда РД в приоритетном порядке обеспечивает социальной поддержкой членов семей погибших военнослужащих участвовавших в СВО

В целях обеспечения дополнительных социальных гарантий для членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе проведения специальной военной операции на Украине подведомственными учреждениями Министерства труда и социального развития Республики Дагестан в соответствии с приказом ведомства проводится определенная работа.

Так, комплексными центрами социального обслуживания населения в муниципальных образованиях за семьями закреплены ответственные сотрудники («семейные помощники»), которые оказывают помощь в преодолении трудной жизненной ситуации в различных сферах деятельности, в том числе путем направления соответствующих запросов и обращений в органы исполнительной власти Республики Дагестан, в территориальные подразделения федеральных органов, а также в иные организации, находящиеся на территории Республики Дагестан, к сфере деятельности которых относятся вопросы преодоления трудной жизненной ситуации.

К примеру, в результате проведенной работы центра социального обслуживания населения в Табасаранском районе при содействии фонда социального страхования муниципалитета выделена инвалидная коляска жителю с. Бурганкент инвалиду 1 группы Камилпаше Ахмедову – отцу погибшего военнослужащего на Украине Артура Ахмедова, 1986 г.р., погибшего 27 сентября 2022 года.

Жене погибшего 1 апреля 2022 года военнослужащего Закира Рашидова – Периханум Рашидовой оказано содействие в переводе их сына — из медицинского колледжа г. Ростов — на – Дону в медицинский колледж г. Махачкалы.

Кроме того, комплексными центрами (центрами) социального обслуживания населения в муниципальных образованиях Республики Дагестан оказывается содействие в решении вопросов оформления документов, получении консультативной, а также иной помощи семьям погибших военнослужащих.

Совместно с управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях организована работа по предоставлению необходимых мер социальной поддержки, социальных услуг, а также по оказанию содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, правовойи иной помощи семьям погибших.

Вместе с тем, управлениями социальной защиты населения также оказывается содействие в сборе и предоставлении необходимых документов в Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе», созданный по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, для назначения единовременной выплаты семьям военнослужащих указанной категории.

Также центрами занятости населения в муниципальных образованиях оказывается содействие в трудоустройстве членов семей погибших военнослужащих.

В целях мониторинга и своевременного оказания необходимой помощи, социальные помощники Минтруда Дагестана еженедельно посещают семьи. Отметим, что чаще всего члены семей погибших в СВО военнослужащих обращаются за помощью в решении социально-бытовых вопросов.