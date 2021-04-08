Минтруда предупреждает неформально работающих о последствиях

Министерство труда и социального развития напоминает о последствиях неформальной занятости. Не оформляя трудовые отношения с работником, работодатель уклоняется от налогов. От «серой» зарплаты страдает больше сам работник — на него осуществляются пенсионные взносы, он не получает оплачиваемый отпуск, ему не оплачивают больничный лист. Работник не может получить ипотеку и кредит, лишает себя достойной пенсии.

Ст.15 Трудового кодекса РФ запрещает заключение гражданско-правового договора в качестве регулятора отношений между работником и работодателем. Обязательным является заключение именно трудового договора. По ст.56.1 Трудового кодекса запрещен заемный труд.