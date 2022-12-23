Минтруда Дагестана в нынешнем году обеспечил более 6 тысяч граждан доставкой в медучреждения в рамках Нацпроекта «Демография»

В 2022 году, в рамках реализации нацпроекта «Демография», комплексными центрами социального обслуживания населения Минтруда Дагестана осуществлена доставка более 6,4 тысячи граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для прохождения бесплатного медицинского обследования.

Отметим, что доставка лиц старше 65 лет из труднодоступных районов республики до медучреждений стала возможным, в связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период с 2020 до 2024 года» и утверждения национального проекта «Демография», составной частью которого, является федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение».