Общество

Минтруда Дагестана в городе Дагестанские Огни осуществила выплаты на первенца более чем на 300 семей

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Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает реализацию региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Проект предусматривает выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и направлен на повышение уровня рождаемости в регионах.

Объем финансирования из федерального бюджета по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств федерального бюджета на 2021 год составляет – 4 434,04 млн. рублей.

В настоящее время Министерством труда и социального развития Республики Дагестан через учреждения соцзащиты осуществлена выплата в сумме более 3,9 миллиардов руб. на 45 424 человека.

Так, через управление социальной защиты населения в Дагестанских Огнях выплату на первенца получили 313 семей на сумму более 44 миллиона рублей.

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