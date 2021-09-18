Минтруда Дагестана участвовало в голосовании

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы различных уровней. Гражданам страны предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва и депутатов Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва.

Министр труда и социального развития Дагестана Изумруд Мугутдинова, а также руководители и сотрудники подведомственных учреждений, приняли активное участие в первый день голосования.

Так, сегодня, коллективы учреждений социальной защиты населения Махачкалы и Каспийска проголосовали на избирательных участках расположенных рядом, сотрудники службы занятости Хунзахского района посетили избирательный участок, находящийся в местном доме культуре. Чтобы проявить свою гражданскую позицию социальные работники Дербентского района полным составом пришли на избирательный участок в селе Мамедкала.

До конца периода голосования все работники аппарата и системы Минтруда Дагестана планируют посетить избирательные участки, расположенные в городах и районах республики, что бы исполнить свой гражданский долг.

Отметим, что для обеспечения безопасности населения от риска распространения коронавирусной инфекции, на избирательных участках, руководством Страны принято решение о проведении выборов в течение трех дней.

Согласно условиям граждане смогут проголосовать с 17 по 19 сентября включительно. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Основной день голосования назначен на 19 сентября.