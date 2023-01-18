Общество

Минтруда Дагестана продолжает реализацию проекта «Социальный контракт»

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Проект «Социальный контракт», реализуемый Министерством труда Республики Дагестан, направлен на улучшение благосостояния жителей республики, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что в 2022 году благодаря «Социальному контракту» около 7 тысячам малоимущих семей (или малоимущих одиноко проживающих граждан) граждан удалось оказать содействие по выходу из состояния бедности и улучшению своего материального благополучия.

В 2023 году Республике Дагестан выделены средства на заключение 5 901 Социального контракта. Из них на поиск подходящей работы предусмотрено — 1 541, открытие собственного дела — 1 603, ведение личного подсобного хозяйства — 1400 и на выход из тяжелой жизненной ситуации – 1 357 социальных контрактов.

Социальный контракт – это договор, который заключается органами социальной защиты населения с гражданами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан.

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