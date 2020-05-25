Минтруда Дагестана организовало доставку сладостей на дом детям из малоимущих семей

24 мая, во время празднования Ураза-Байрам, специалисты Минтруда республики угостили сладостями детей из малоимущих семей.

По словам министра труда, из-за коронавируса дети в этом году лишены возможности собирать сладости, поэтому ведомством было принято решение провести благотворительную акцию и доставить сладости на дом. Изумруд Мугутдинова считает, что это будет способствовать уменьшению распространения вируса и порадует детей.

Супермаркеты «Зеленое яблоко» и «Халва» поддержали акцию. Мероприятие способствует уменьшению количества подворовых обходов и уменьшению распространению коронавируса.