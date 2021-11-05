Минтруда Дагестана оказывает финансовую поддержку работодателям при трудоустройстве безработных

В Дагестане продолжена работа по реализации нового механизма стимулирования работодетелей при найме безработных граждан. Отметим, что в рейтинге Федеральной службы по труду и занятости Республики Дагестан находится среди лидирующих субъектов РФ (седьмое место) по численности трудоустроенных безработных граждан в рамках данного мероприятия.

Так, в результате проведенной Минтрудом Дагестана широкой информационной кампании, на сегодняшний день 117 работодателей из 38 муниципальных образований республики подали заявления в органы службы занятости на участие в субсидировании найма для трудоустройства безработных граждан. Предприятия готовы трудоустроить более 1,3 тыс. работников. По каждой заявке специалисты центра занятости населения индивидуально связываются с работодателем и осуществляют подбор необходимых работников.

Всего с начала реализации мероприятия работодатели трудоустроили 926 безработных граждан. В приоритетном порядке подбор работников осуществляется в отношении безработных граждан, относящихся к категории испытывающих трудности в поиске работы. Так из 926 трудоустроенных около 100 инвалидов; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов – 283 чел.; граждане предпенсионного возраста – 37 чел., граждане от 18 до 20 лет, имеющие профессиональной образование и ищущие работу впервые – 14 чел. и т.д.