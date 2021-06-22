Минтруд РД принимает заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Дагестана

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций региона.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Правительства РД от 28 апреля 2021 года № 92 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан социально ориентированным некоммерческим организациям».

Прием заявок будет осуществляться с 21 июня по 21 июля 2021 года.

Заполнить заявку можно на портале https://дагестан.гранты.рф/ в личном кабинете. Все зарегистрированные заявки будут проверены организатором на соответствие Положению о конкурсе.

С 22 по 28 июля 2021года состоится экспертиза проектов. Допущенные до участия в конкурсе заявки оцениваются конкурсной комиссией, формируется рейтинг проектов в соответствии с набранными баллами.

С 29 июля по 02 августа 2021 года определят победителей, будут опубликованы результаты. Грантоператор объявит победителей на странице конкурса на платформе «гранты.рф», а также на собственных информационных ресурсах.

С 03 по 27 августа 2021 года будут заключены соглашения с победителями конкурса.

Направления поддержки:

• психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья;

• социальная реабилитация и абилитация, а также и трудовая реинтеграция лиц, прошедших медицинскую реабилитацию и полностью отказавшихся от употребления наркотиков;

• содействие занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

• профилактика семейного неблагополучия социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми;

• социальная реабилитация и адаптация инвалидов;

• деятельность по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, временно пребывающих на территории республики для осуществления трудовой деятельности, и интеграции временно и постоянно проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан;

• гражданско-патриотическое воспитание, краеведение;

• повышение качества жизни людей пожилого возраста.

Максимальная сумма запрашиваемой субсидии – 3 477 540 рублей.

Требования к участникам:

Получателями субсидии могут быть социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие на 1 мая 2021 года всем следующим требованиям:

• организация осуществляет деятельность на территории региона либо осуществляет деятельность, направленную на повышение качества жизни жителей региона;

• организация осуществляет в соответствии с уставом один или несколько видов деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 5 Закона Республики Дагестан от 30 декабря 2013 г. № 105 «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Дагестан»;

• организация, представители которой не являются членами Конкурсной комиссии;

• организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, банкротства, деятельность участника Конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

• у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Дагестан;

• не имеет среди учредителей политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, государственные корпорации, государственные компании, государственные (муниципальные) учреждения;

• организация, не имеющая на день подачи заявки нарушения обязательств по договорам, заключенным с Минтрудом РД, по результатам Конкурсов, проведенных в течение двух лет подряд, предшествующих дню подачи заявки, в целях предоставления субсидии СО НКО за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию Проектов, в том числе обязательств по своевременному представлению отчетности;

• организация, не имеющая на день подачи заявки ограничения на участие в Конкурсе, в связи с признанием использования ранее направленных на поддержку СО НКО средств республиканского бюджета Республики Дагестан на реализацию Проекта и (или) хода реализации Проекта нерезультативным;

• организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территории), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

• организация не получает в текущем финансовом году средства из бюджета Республики Дагестан в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные Порядком.