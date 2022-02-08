Минтруд Дагестана оценил условия, охрану труда и производственный травматизм на 1700 предприятиях республики

Весной текущего года планируется принятие нового НПА об этапах обучения работников охране труда, минимальных обязательных требованиях к программе вводного инструктажа, а также его регистрации. В связи с этим Минтруд Дагестана оценил условия охраны труда на тысяча семисот предприятиях, где в общей сложности работает почти шестьдесят три тысячи человек. По итогам мониторинга, который проводился в 2021 году, на предприятиях, где были выявлены нарушения, составлен план устранения данных недостатков, основным из которых стало нарушение прав работников на пользование льготами и компенсациями за работу в неблагоприятных условиях труда.

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