Общество

Минтруд Дагестана оказывает гражданам, подвергшимся радиации, различные меры социальной поддержки

Оставить комментарий

Органы социальной защиты населения Республики Дагестан ежегодно проводят мероприятия по оказанию мер социальной поддержки тем гражданам, которые подверглись радиационному воздействию. Так, в 2020 году на средства из федерального бюджета жителям республики, входящим в эту категорию было выплачено свыше пятидесяти шести миллионов рублей. Также за пятнадцатилетний период реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 1405 граждан, подвергшихся радиации, получили жилищные сертификаты, в текущем году на очереди остаётся ещё восемьдесят девять человек. По состоянию на 01.01.2021 граждан, подвергшихся радиоактивному воздействию, в республике более 1400. Им оказываются различные меры социальной поддержки. В их числе ежемесячная выплата на приобретение продовольствия до 1017,93 руб., ежемесячная выплата по возмещению вреда от 4256 до 21283 руб. и другие. Эти и другие меры социальной помощи ликвидаторам ЧАЭС регулируются ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Также читают:

Дед Мороз и Снегурочка с подарками посетят детей в...
На конкурс «Спасибо Интернету - 2019» из Дагестана...
В Каспийске по проекту «Мой Дагестан-Комфортная го...
Чувство долга перед малой родиной

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *