Минтранс РД сообщает

В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях по поводу состояния автомобильных дорог в Цумадинском районе сообщаем следующее.

В 2019 году в рамках реализации программы по доведению дорог с асфальтобетонным покрытием до райцентров завершено асфальтирование автомобильной

дороги республиканского значения «Муни – Агвали» на участке км 13 – км 27 (Ботлих – Агвали). Дорога полностью соответствует всем нормативам безопасности и обслуживается регулярно.

Кроме того, в период с 2018 по 2022 год, в Цумадинском районе построено и реконструировано 25,79 км, отремонтировано 6,631 км дорог, построено 9 мостов общей протяженностью 296,53 п/м. На 2023 – 2024 г.г. запланирован капремонт 14,06 км дорог с устройством асфальтобетонного покрытия.

В целом, за период с 2018 по 2022 г.г., финансирование на выполнение мероприятий государственной поддержки дорожного хозяйства Республики Дагестан по Цумадинскому району составило 1189398,512 рублей.

В рамках содержания автомобильной дороги республиканского значения «Агвали – Шаури – Кидеро» на участке км 2 – км 27 в границах Цумадинского района, в первой декаде марта запланировано проведение работ по устройству покрытия из песчано-гравийной смеси на участках «шиферности» с планировкой автогрейдером и очисткой осыпей, обвалов, водоотводных труб и мостов.

Мероприятиями по проектно-изыскательным работам в 2023 году планируется разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги «Агвали – Шаури – Кидеро» на участке км 0 – км 8 с устройством асфальтобетонного покрытия. Непосредственно, проведение строительно-монтажных работ будет предусмотрено по завершению разработкИ ПСД с получением положительного заключения госэкспертизы.

Что касается автомобильных дорог местного значения, соединяющих населенные пункты Цумадинского района с райцентром с. Агвали, дороги IV и V технической категории с гравийным покрытием, с низкой интенсивностью движения, общей протяженностью 162,1 км. Данные дороги регулярно обслуживаются в рамках регламентных мероприятий по содержанию автомобильных дорог.