Минтранс ищет возможность помочь предприятию-банкроту «Махачкалинскому ПАТП-2»

Транспортное предприятие, обслуживающее маршруты «Махачкала-Каспийск» и «Ватан-путепровод Петра I», решением арбитражного суда признано банкротом.
В результате сотни махачкалинцев лишились возможности отправиться до пункта назначения.
Суд вынес решение о банкротстве предприятия из-за крупного долга в 160 млн рублей.
Предприятие обслуживало 68 автобусов. Минтранс намерен увеличить количество автобусов для других перевозчиков, обслуживающих указанные маршруты, а предприятию-банкроту помочь восстановиться.