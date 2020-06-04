Общество

Минтранс ищет возможность помочь предприятию-банкроту «Махачкалинскому ПАТП-2»

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Транспортное предприятие, обслуживающее маршруты «Махачкала-Каспийск» и «Ватан-путепровод Петра I», решением арбитражного суда признано банкротом.

В результате сотни махачкалинцев ​ лишились возможности отправиться до пункта назначения.

Суд вынес решение о банкротстве предприятия из-за крупного долга в 160 млн рублей.

Предприятие обслуживало 68 автобусов. Минтранс намерен увеличить количество автобусов для других перевозчиков, обслуживающих указанные маршруты, а предприятию-банкроту помочь восстановиться.

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