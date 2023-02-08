Минстрой усиливает контроль за сейсмическим районированием

Министр строительства Артур Сулейманов, отметил, что в Дагестане все объекты проектируются, исходя из максимально установленной сейсмической активности для Дагестана, на 9 баллов.

«По социальным объектам, имеются наименьшие риски, поскольку они проходят детальную государственную экспертизу, в том числе на соответствии шкалы сейсмоустойчивости. В части многоквартирных домов, они проходят частную экспертизу, которая в обязательном порядке проверяется Госстройнадзором. На мой взгляд, важнее внедрять более современные технологии, направленные на улучшение качества строительных материалов и выполняемых работ, чем проводить исследование, по результатам которого выше 9 баллов не установят», — пояснил Артур Сулейманов.

Сейсмическое районирование позволит узнать уровень баллов в разбивке по определенным участкам земли. Но стоит ли тратить на это порядка 1,5 млрд рублей, если мы строим, учитывая максимально установленную сейсмоактивность для региона.