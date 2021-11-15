Врио министра строительства РД Артур Сулейманов вручил сотрудникам ЦУР Дагестана Магомедали Ибрагимову и Гаджимураду Нурмагомедову благодарственные письма от имени министра строительства России Ирека Файзуллина. Благодарность выражается за вклад в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в ЦУР Дагестана.
С 26 апреля по 30 мая текущего года прошло Всероссийское онлайн голосование, в котором дагестанцы выбирали общественную территорию, подлежащую благоустройству в следующем году.
«Республика перевыполнила показатель по количеству проголосовавших. Если изначально план составлял 86000 человек, то по итогам в выборе благоустройства общественных территорий приняли участие 96205 человек, что составляет 111,8% от запланированного показателя», — отмечают в ведомстве.
В задачи Центра управления регионом входило информирование граждан об условиях и возможностях голосования.
«Главная цель, которую ЦУР достиг в рамках проекта, — вовлечение наибольшего количества жителей республики к голосованию. Хотелось донести до населения, что каждый житель республики волен самостоятельно выбирать ту территорию, которая, на его взгляд, нуждается в благоустройстве: будь то детская площадка или сквер, парковочная зона или велодорожка. Был проведен ряд информационных кампаний, привлекались блогеры, артисты, общественные деятели, предприниматели и многие другие. Все это позволило нам достичь того, что около 100 тысяч дагестанцев приняли участие в голосовании», — прокомментировал Магомедали Ибрагимов.
По данным регионального Минстроя, лучшие результаты показал город Избербаш, где количество проголосовавших достигло 13291 человек.
Минстрой РФ наградил сотрудников Центра управления регионом Дагестана
Врио министра строительства РД Артур Сулейманов вручил сотрудникам ЦУР Дагестана Магомедали Ибрагимову и Гаджимураду Нурмагомедову благодарственные письма от имени министра строительства России Ирека Файзуллина. Благодарность выражается за вклад в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в ЦУР Дагестана.