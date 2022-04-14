Виталий Савельев и Сергей Меликов обсудили стратегию модернизации транспортной сети Дагестана

Руководитель Минтранспорта РФ Виталий Савельев встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым с целью обсуждения модернизации транспортной сети республики. Среди озвученных работ: увеличение пропускной способности пропускного участка в Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном; строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Махачкала»; реконструкция Федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» на участке Манас-Яраг-Казмаляр.

Также затронуты вопросы проектирования объездных автодорог при Махачкале, Дербенте, Хасавюрте.

Виталий Савельев сообщил о проработке данных вопросов Министерством транспорта РФ.