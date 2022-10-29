Минстрой РД и Сергей Меликов взяли под контроль сдачу в эксплуатацию домов «Фэмили-блок»

Завершение строительства многоквартирных домов в городе Каспийске, возводимых ПЖСК «Фэмили-блок» компании «Арси групп» в соответствии с проектами должно было быть осуществлено в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор не сданы. По факту задержек жильцам удалось добиться внимания Главы Дагестана к проблеме. Сегодня Сергей Меликов посетил строительную площадку, кроме того, проведены трёхсторонние обсуждения с участием Минстроя РД.

Сергеем Меликовым поручено Минстрою РД ускорить процесс документального оформления приёмки жилого блока.

«Определитесь с графиками завершения работ и заселения: первый блок необходимо сдать в декабре этого года, второй — в августе 2023-го, третий — в декабре следующего. Я проконтролирую это лично», — заключил он.