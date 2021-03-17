Минстрой Дагестана поддержал проект «Дом для сирот»

В Минстрое Дагестана прошла презентация проекта «Дом для сирот». Это социальный проект, направленный на адаптацию и поддержку выпускников интернатов, приютов и детских домов. Инициатором проекта является Дмитрий Цаур, который является выпускником детского дома в городе Каспийск. Он опекает восемнадцать детей-сирот. Ребята сами смогли собрать небольшую сумму для покупки дома, однако стоимость участка и дома для них слишком велика. Недостроенный дом в селе Зеленоморск Карабудахкентского района может стать домом для тридцати выпускников интернатов, однако его стоимость составляет миллион триста тысяч рублей. В рамках встречи врио министра строительства Дагестана Малик Баглиев призвал представителей строительных организаций республики оказать помощь в реализации данного проекта. Министр сказал: «Мы здесь выступаем не как чиновники, а как дагестанцы, и хотим помочь тем, кто в этом нуждается». По словам министра, некоторые вопросы уже решены, работа в этом направлении будет продолжена.

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