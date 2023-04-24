Общество

Минстрой Дагестана объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв министерства главной группы должностей

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Ознакомиться с каждой вакантной должностью можно на сайте министерства в разделе «Вакансии»

Конкурсные процедуры включают в себя два этапа. Это подготовительный этап — проверка комиссией документов кандидатов на соответствие квалификационным требованиям и основной этап – тестирование и индивидуальное собеседование, что позволит оценить профессиональные и личные качества кандидатов.

Прием документов продлится до 10 мая 2023 года (включительно).

Конкурсанты могут подать заявления по адресу: Махачкала, пр-т Имама Шамиля 58, 3-й этаж, кабинет 305.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8722) 51-73-14.

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