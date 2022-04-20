Спорт

Минспортом Дагестана будет разработана концепция развития стадиона «Нарын-кала»

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В рамках рабочей поездки в город Дербент, Сергей Меликов посетил стадион «Нарын-кала», где встретился с командой и их тренером. Данный спортивный комплекс размещен на территории площадью почти шестнадцать тысяч квадратных метров. Три года назад здесь был проведён капитальный ремонт, и в рамках встречи Мэр Дербента обратился к Сергею Меликову с просьбой поддержать дальнейшее развитие стадиона. По словам Главы РД, региональное спортивное ведомство разработает концепцию развития стадиона «Нарын-кала».

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