Минспорта увековечит память выдающихся дагестанских спортсменов

В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан Министерство по физической культуре и спорту увековечит память выдающихся дагестанских спортсменов.

В настоящее время на территории подведомственной Министерству спортивной школы олимпийского резерва имени Али Алиева уже установлен памятник отличавшемуся необычной силой цирковому борцу, “великану” Осману Абудрахманову. Скульптура изображает борьбу Османа с удавом.

Также на территории учреждения планируется установить памятники и другим знаменитым силачам-борцам первой половины XX века. Это Сали-Сулейман, он будет запечатлен в момент, когда на него в цирке набросился тигр, которого, как гласит легенда, он голыми руками задушил, и Ал-Клыч Хасаев, который гнет рельсу узкоколейки.

Еще один памятник будет установлен выдающемуся борцу вольного стиля, олимпийскому чемпиону, четырёхкратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы Владимиру Юмину.