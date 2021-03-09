Минспорт страны поддержит строительство спортивных объектов в Дагестане

Сергей Меликов в ходе рабочего визита в Москву встретился с министром спорта Олегом Матыциным. В Дагестане строят спорткомплекс в поселке Дубки Казбековского района, Центр спортивной подготовки по единоборствам в селе Сильди Цумадинского района, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в селе Ботлих. Встреча прошла с участием заместителя Председателя Правительства республики Муслима Телякавова, врио министра по физической культуре и спорту Магомеда Магомедова, вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртазалиева, президента Федерации спортивной борьбы Сажида Сажидова.

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