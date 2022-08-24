Минспорт Дагестан установит девять ГТО-площадок в рамках нацпроекта «Демография»

Спортивные объекты уже установлены в населенных пунктах с. Леваши Левашинского района, Куйсун Магарамкентского района, Буртунай Казбековского района, Хуштада Цумадинского района, Тарумовка Тарумовского района, Какашура Карабудахкентского района.

Еще три площадки типа ГТО появятся в ближайшее время в двух муниципалитетах: в сёлах Гунух и Гилиб Чародинского района, а также в селе Янгилбай Бабаюртовского района.

Строительство объектов ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».