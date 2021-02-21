Минсельхозпрод РД окажет поддержку производителям хлеба для участия в мерах господдержки

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2021 года за №26 утверждены Правила предоставления господдержки производителям муки и хлебопекарным предприятиям на возмещение части затрат.

Ответственным исполнителем данных мероприятий является Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД.

Данные льготы могут получить те предприятия, которые зарегистрированы в Дагестане и состоят на учете в налоговом органе. Таких предприятий около пятидесяти.

Им предоставляются субсидии из расчета 2000 рублей на реализацию 1 тонны продукции со сроком хранения до пяти суток.

Производителям муки субсидии предоставляются в размере, не превышающем половины от разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за аналогичные периоды 3 предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

Однако, предприятие, получившее субсидии, обязуется зафиксировать цены на хлеб и хлебобулочную продукцию.

Данная компенсация направлена на недопущение роста цен на хлеб.

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