Экономика

Минсельхозпрод РД еженедельно мониторит ценовую ситуацию продовольственного рынка

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4 марта на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики Дагестана руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов отчитался, что еженедельно,а с начала марта 2022 года — дважды в неделю проводится мониторинг цен на социально-значимые продукты. Выясняет причины изменения цен в случае выявления роста.

На борщевой набор по результату мониторинга не наблюдается роста. Исключение — картофель: цена повысилась незначительно.
Плодоовощная продукция поставляется с сезонными изменениями цены.
Также среди подорожавших продуктов названы сахарный песок, мука и цитрусы.

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