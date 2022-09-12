Минсельхозпрод Дагестана предпринимает меры по увеличению производства риса-сырца до 150 тыс. тонн в год

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов сообщил о том, что в регионе за последние пять лет появились более десяти тысяч новых рисовых инженерных систем, кроме того специалисты отрасли реконструировали свыше двадцати тысяч гектар прежних рисовых чеков. Одновременно с этим, по словам Шарипова, строятся рисовые хранилища, общая ёмкость которых сегодня доходит до 65 тысяч тонн. По словам замминистра, сегодня стоит задача увеличить производство риса-сырца до 150 тысяч тонн в год. «Минсельхозпрод предпринимает меры по решению этой задачи», — сказал Шарипов.