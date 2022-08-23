Разное

Минсельхозпрод Дагестана опроверг слухи о якобы попавшей в песчаную бурю стаде овец

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По поводу распространяемого в соцсетях видеоролика о том, что отара овец якобы попала в песчаную бурю в районе Южно-Сухокумска Минсельхозпрод Республики Дагестан сообщает следующее.

В настоящее время всё овцепоголовье дагестанских хозяйств выведено с территории земель отгонного животноводства, в том числе из Кочубейской зоны. Сельхозживотные находятся на летних пастбищах, то есть в горах.

Распространяемые в сети кадры, с большой долей вероятности, были сняты в предыдущие годы и, скорее всего, на территории одного из соседних с Дагестаном регионов.

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