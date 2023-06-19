Минпромторг России планирует включить самолет МАИ-411 в типовой ряд воздушных судов для местных и региональных авиаперевозок

Об этом на совещании по актуальным вопросам сообщил руководитель Дагпредпринимательства Гусейн Гусейнов.

Самолет производится в Дагестане на заводе АО «Концерн КЭМЗ». Проект является одним из ключевых в сфере машиностроения. При полной загрузке мощностей предприятие планирует производить до 20 самолетов в год.

«Сборка первого опытного образца самолета завершена. В ближайшее время планируется завершить сборку еще двух опытных образцов», – сообщил Гусейн Гусейнов.

Напомним, концерн в прошлом месяце посетил полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка.