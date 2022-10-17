Минпромторг РД и командование Каспийской Флотилии определили перечень производимой в Дагестане продукции, необходимой для нужд СВО

Министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов провел рабочую встречу с командованием Каспийской Флотилии с целью определения продукции, производимой в республике и необходимой к закупке для нужд СВО.

Во встрече приняли участие заместитель командующего КФ Сергей Ракаускас и Михаил Крачун, а также заместитель начальника УФСИН по РД Абдулхак Абдулхаков, представители предприятий легкой промышленности и машиностроительного комплекса, выпускающих и осваивающих производство обмундирования и экипировки.

Предприятия продемонстрировали образцы и дали разъяснения и технические характеристики выпускаемых сегодня и планируемых к выпуску изделий. Представители командования Каспийской флотилии, ознакомившись с образцами продукции, изучили технические характеристики и высказали свои пожелания и рекомендации по доработке представленных образцов. Выслушав рекомендации, представители предприятий в целях качественного изготовления и доработки образцов запросили технические условия на необходимую продукцию.

Среди возможных к освоению были определены спальные мешки, маскировочные зимние непромокаемые костюмы, термобелье, балаклавы флисовые зимние, лопаты саперные, лопаты совковые и штыковые, печки ПК-1Б на дизельном топливе (возможность производства прорабатывается), берцы зимние, баулы для вещей, коврик тактический, влажные салфетки, ножи тактические «Разведка».

По итогам осмотра на месте было проведено совещание, где был представлен весь перечень необходимого имущества для решения задач СВО. Данный перечень был детально изучен, определена номенклатура производимой и возможной к освоению продукции предприятиями республики. Также определена продукция, не производимая в республике и которую необходимо закупить.

В завершении встречи было принято решение о предоставлении представителями командования Каспийской флотилии технического задания по определенной номенклатуре изделий в Минпромторг РД, а также о поддержке Минпромторгом РД предприятий в части оказания содействия в приобретении сырья и оборудования для производства продукции, необходимой для решения задач СВО.