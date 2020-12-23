Минпромторг РД еженедельно мониторит цены на продукты в магазинах

Об это сообщил начальник управления торговли министерства Эльдар Алиев. Чиновник принял участие в пресс-конференции, посвященной регулированию цен на продтовары, где также присутствовали представители супермаркетов «Зелёное яблоко», «Эхнатон», «Европейский». По словам Эльдара Алиева с 14 декабря 2020 года рост цен на на продукты первой необходимости не зафиксирован, в некоторых случаях наблюдается динамика снижения стоимости некоторых категорий, например, сахара, растительного масла. Также пять крупных супермаркетов отменили торговую наценку на семь социально значимых продуктов питания.

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